الإثنين 2026-04-13 02:36 ص

"أوقاف الرصيفة" تعقد عددا من الأنشطة التدريبية للأئمة والوعاظ

الإثنين، 13-04-2026 12:08 ص

الوكيل الإخباري-   عقدت مديرية أوقاف الرصيفة، ورشة عمل بعنوان: "التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، في دار القرآن الكريم النموذجية بمسجد عبادة بن الصامت، بالتعاون مع معهد الملك عبد الله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم.

وشارك في الورشة 15 إماما من أئمة المديرية العاملين في مساجد اللواء.

 

وبين مدير أوقاف الرصيفة الدكتور بشير الخوالدة، إن هذه الورشة تأتي ضمن سعي المديرية لتعزيز الدور المجتمعي والعلمي لهذه الفئة وتوجيه الأئمة والدعاة لطرح ما يفيدهم ويحقق التوعية المجتمعية بحقوقهم، مشيرا إلى اهتمام وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الدائم بضرورة المشاركة في جهود التوعية والدعم لهذه الفئة الأصيلة من المجتمع الأردني.

 
 


