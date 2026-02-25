الأربعاء 2026-02-25 01:56 ص

أوقاف الرصيفة تقيم المجلس العلمي الهاشمي الأول

وزارة الأوقاف تختتم ورشة لمراجعة خطتها الاستراتيجية
وزارة الاوقاف
 
الأربعاء، 25-02-2026 12:22 ص

الوكيل الإخباري-   أقامت مديرية أوقاف الرصيفة، اليوم الثلاثاء، المجلس العلمي الهاشمي الأول، في مسجد آمنه بنت وهب، ضمن سلسلة المجالس العلمية الهاشمية التي تعقد في شهر رمضان المبارك في مختلف محافظات وألوية المملكة.

اضافة اعلان


وتأتي هذه المجالس تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وترجمةً لرؤية الوزارة في تعزيز المرجعية العلمية وضبط الخطاب الديني.


وجاء انعقاد المجلس تحت رعاية مساعد متصرف لواء الرصيفة الدكتور عودة العياصرة وبحضور مدير أوقاف الرصيفة الدكتور بشير الخوالدة وأدار الجلسة رئيس قسم دور القرآن الكريم في المديرية باسم عباس.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

علم فرنسا

فلسطين فرنسا: يجب إيصال المساعدات الغذائية إلى غزة دون عوائق

علما إيران والولايات المتحدة

عربي ودولي تقديرات أمنية إسرائيلية: الهجوم على إيران "قريب جدا"

البيت الأبيض يحدد 19 شباط موعداً لاجتماع "مجلس السلام" لغزة

عربي ودولي البيت الأبيض يحذر "عصابات" المكسيك من المساس بالأميركيين

الأمم المتحدة تعيد فرض العقوبات على إيران

عربي ودولي إيران: الاتفاق مع أمريكا في المتناول

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية الضمان : تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الجديد سيبدأ اعتبارا من العام 2030

وزارة الأوقاف تختتم ورشة لمراجعة خطتها الاستراتيجية

أخبار محلية أوقاف الرصيفة تقيم المجلس العلمي الهاشمي الأول

المفرق

أخبار محلية مسجد المفرق الكبير يتبوأ مكانة روحانية في نفوس أبناء المحافظة

جامعة الزرقاء توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الحسين للسرطان

أخبار محلية جامعة الزرقاء توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الحسين للسرطان



 






الأكثر مشاهدة