أوقاف الرصيفة تقيم المجلس العلمي الهاشمي الأول

الوكيل الإخباري- أقامت مديرية أوقاف الرصيفة، اليوم الثلاثاء، المجلس العلمي الهاشمي الأول، في مسجد آمنه بنت وهب، ضمن سلسلة المجالس العلمية الهاشمية التي تعقد في شهر رمضان المبارك في مختلف محافظات وألوية المملكة.

وتأتي هذه المجالس تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وترجمةً لرؤية الوزارة في تعزيز المرجعية العلمية وضبط الخطاب الديني.