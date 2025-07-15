أوقاف الرصيفة تواصل فعالياتها التوعوية في المراكز الصيفية

الوكيل الإخباري- واصلت مديرية أوقاف الرصيفة تنفيذ فعالياتها التوعوية لمنتسبي المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم، ضمن خطتها السنوية، من خلال تنظيم ندوات حوارية في مسجد عبادة بن الصامت، بالتعاون مع الشرطة المجتمعية في اللواء.

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وقال مدير أوقاف الرصيفة، الدكتور محمد فوزي الأحمد، اليوم الثلاثاء، إن فعاليات الأسبوع الثالث من المراكز الصيفية جاءت بعنوان: "العقل السليم في الجسم السليم"، واشتملت على ندوة بعنوان: "آفة المخدرات"، قدمها محاضرون من الشرطة المجتمعية، وهدفت إلى توعية الشباب بمخاطر هذه الآفة وآثارها السلبية والمدمرة على الفرد والمجتمع.



وبحسب الأحمد، أقيمت ندوة ثانية حول العنف الأسري، قدمها مختصون من الشرطة المجتمعية، تناولت أنواع العنف وآثاره على الأبناء والعائلة، إضافة إلى سبل الوقاية منه وآليات التعامل معه، بما يسهم في حفظ حقوق الأطفال ودعم الأسر في مواجهة السلوكيات السلبية.