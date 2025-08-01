أوقاف الرصيفة تواصل فعاليات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن

وقال مدير أوقاف الرصيفة الدكتور محمد فوزي الأحمد، إن المشاركين في المراكز نفذوا أنشطة متنوعة منها نشاط (وتعاونوا) ونشاط (الباب) بهدف زيادة الوعي لدى الطلبة المشاركين وقدراتهم على التعامل مع التحديات وحل المشكلات وتحديد الأهداف، حيث اشتملت هذه الأنشطة على مجموعة من القيم والمهارات التي يحتاجها الطالب للوصول إلى مرتبة سفراء الوعي ليكونوا خير ممثلين لمجتمعهم ووطنهم في كافة المحافل داخليا وخارجيا.
وأشار إلى أن مديرية أوقاف الرصيفة، طبقت فكرة تقسيم فعاليات المراكز الصيفية لهذا العام ضمن مبادرات أسبوعية متنوعة بهدف إثراء الأنشطة المنفذة وزيادة التفاعل بين الطلبة وتنويع الأفكار المطبقة للخروج بأفضل نتائج وتشجيع المشاركين على المشاركة الدائمة في المراكز الصيفية.
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