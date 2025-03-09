أوقاف الرمثا تعقد المجلس العلمي الهاشمي الأول

الوكيل الإخباري- عقدت مديرية أوقاف لواء الرمثا اليوم الأحد، المجلس العلمي الهاشمي الأول، بعنوان " إنما الأعمال بالنيات" في المسجد العمري الكبير.

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وقال مدير أوقاف الرمثا الدكتور رائد جروان، بحضور مساعد متصرف اللواء الدكتور محمد بني عطا، إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات" نال النصيب الأكبر عند العلماء بالاهتمام، وذلك لاشتماله على قواعد عظيمة من قواعد الدين إذ عده بعض العلماء أن عليه مدار الإسلام.



وأشار إلى أن الإمام الشافعي قال إن الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، لافتا إلى أن بعض الأئمة عده ثلث الإسلام، لذا استحب العلماء أن تستفتح به المصنفات، حيث استفتح الإمام البخاري كتابه الصحيح بهذا الحديث، وأهمية النية والهجرة.