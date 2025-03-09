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أوقاف الرمثا تعقد المجلس العلمي الهاشمي الأول

مديرية أوقاف لواء الرمثا
مديرية أوقاف لواء الرمثا
 
الأحد، 09-03-2025 11:07 م

الوكيل الإخباري-   عقدت مديرية أوقاف لواء الرمثا اليوم الأحد، المجلس العلمي الهاشمي الأول، بعنوان " إنما الأعمال بالنيات" في المسجد العمري الكبير.

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وقال مدير أوقاف الرمثا الدكتور رائد جروان، بحضور مساعد متصرف اللواء الدكتور محمد بني عطا، إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم "إنما الأعمال بالنيات" نال النصيب الأكبر عند العلماء بالاهتمام، وذلك لاشتماله على قواعد عظيمة من قواعد الدين إذ عده بعض العلماء أن عليه مدار الإسلام.


وأشار إلى أن الإمام الشافعي قال إن الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه، لافتا إلى أن بعض الأئمة عده ثلث الإسلام، لذا استحب العلماء أن تستفتح به المصنفات، حيث استفتح الإمام البخاري كتابه الصحيح بهذا الحديث، وأهمية النية والهجرة.


وبين الجروان معنى النية في اللغة والاصطلاح وفوائد النية، وأنها تميز بين العبادات والعادات كما تميز بين العبادات عن بعضها البعض، مشيرا إلى فوائد الحديث وما يستفاد منه بالحث على إخلاص النية.
وتحدث رئيس قسم الموارد البشرية أحمد الجبر عن جهود وزارة الأوقاف في عقد المجالس العلمية الهاشمية خلال شهر رمضان من سنوات عديدة وأثرها في حياة الناس.

 
 
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