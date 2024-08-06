أوقاف الزرقاء تنظم بطولة كروية للمراكز الصيفية لتحفيظ القرآن بالظليل

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية أوقاف محافظة الزرقاء، وبالتنسيق مع مكتب أوقاف الظليل بطولة كروية للمراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في قضاء الظليل ومسابقات ألعاب قوى مسافات قصيرة في الفترة الواقعة لمدة 3 أيام على ملعب نادي شباب الظليل.



وجرى اليوم الختامي للبطولة برعاية مدير قضاء الظليل كمال القدومي وحضور مدير أوقاف محافظة الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة بحضور أفراد الشرطة المجتمعية في مركز أمن الظليل، فيما جرت البطولة تحت شعار "لا تقتلني بفرحك، لا لإطلاق العيارات النارية"، بمناسبة قرب نتائج الثانوية العامة وموسم تخريج طلبة الجامعات.



وجرت اليوم المباراة النهائية لكرة القدم بين فريقي مسجد عباد بن بشر ومسجد التعاون وتمكن فريق مسجد عباد بن بشر من إحراز لقب البطولة بفارق ركلات الترجيح (3-2).



وأقيم نهائي سباقات 100 متر وفاز بالمركز الأول عبد الرحمن ماجد مسجد خالد بن الوليد، و200 متر هشام خالد مسجد حمزة بن عبد المطلب، سباق 400 متر فئة عليا ليث أحمد مسجد التعاون، و 400 متر فئة دنيا لؤي صبري مسجد المرحوم بلال اكريم العوضات.