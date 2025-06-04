أوقاف الزرقاء: 51 مصلى و445 مسجداً لاستقبال المصلين في عيد الأضحى

وأشار إلى أن المديرية حددت موعد إقامة صلاة العيد الساعة 6.30 صباحاً، مبينا أن خطبة وصلاة الجمعة ستقام كالمعتاد في جميع المساجد، عملاً بفتوى دائرة الإفتاء العام، التي أكدت استمرار إقامة الخطبة يوم الجمعة حتى في حال تزامنها مع العيد.
وأوضح، أن هذه الترتيبات الشاملة، تأتي بتوجيهات مباشرة من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ومتابعة حثيثة من محافظ الزرقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، الذي يشرف شخصياً على سير العمل والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سلامة وأمن المصلين.
وكانت المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بالتعاون مع البلديات، ومديريات التربية والتعليم، ومدينة الأمير محمد للشباب، ودائرة الإفتاء العام، ومديرية الأمن العام ممثلة بالشرطة المجتمعية وإدارة السير، إلى جانب الأندية الرياضية.
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