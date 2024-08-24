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أوقاف الطفيلة تحتفل بتخريج 3000 طالب شاركوا بدورات تحفيظ القرآن الكريم

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
السبت، 24-08-2024 12:51 م

الوكيل الإخباري-    نظمت مديرية أوقاف محافظة الطفيلة احتفالات في قصبة الطفيلة ولوائي الحسا وبصيرا بمناسبة تخريج 3000 طالب وطالبة شاركوا في الدورات الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم والتي أقيمت في 80 مركزا بمختلف مناطق المحافظة على مدار العطلة الصيفية.

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وبحسب بيان المديرية اليوم السبت، نظمت الأوقاف دورات صيفية لتحفيظ القرآن الكريم وعلوم الحديث لطلبة المدارس على مدار شهرين من خلال كوادر تدريسية ووسائل تعليمية و منهجية تحت عنوان " وقولوا للناس حسنا ".


وقال مدير مديرية أوقاف الطفيلة الدكتور لؤي الذنيبات خلال رعايته احتفال مركز بصيرا، إن برنامج المراكز الصيفية الذي أعدته وزارة الأوقاف بـ 80 مركزا للذكور والإناث لهذا العام تضمن دورات في تحفيظ القرآن وتعليم أحكامه، ومحاضرات في الفقه وأصول الدين والأحاديث النبوية، إضافة الى دروس في الأخلاق ومعاملة الآخرين والتعريف بمقامات الصحابة المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.


وأضاف، أن المراكز المجهزة بأروقة مساجد الطفيلة، تهدف إلى تعليم الطلبة المشاركين مبادئ تحفيظ القرآن الكريم وعلومه المختلفة وفضائل الأخلاق الحميدة ضمن منهاج وزارة الأوقاف إلى جانب إكساب الطلبة المعرفة بمقامات الصحابة والتابعين، وبيان الدور الهاشمي في تطوير وإعمار هذه المقامات.

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