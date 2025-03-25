"أوقاف الطفيلة" تعقد المجلس العلمي الهاشمي الثالث

وأكد مدير "أوقاف الطفيلة" الدكتور لؤي الذنيبات، أهمية المجالس العلمية الهاشمية في تعزيز الفهم العميق لمقاصد الشريعة وإثراء الفكر الفقهي من خلال مناقشة أحاديث نبوية تشكل ركائز الإسلام.
وتحدث الذنيبات في المجلس الذي أداره رئيس قسم المساجد سالم القوابعة، عن الحديث الشريف بالتحليل والتفسير مسلطا الضوء على أهميته في بناء القيم الإسلامية وترسيخ مبدأ الطهارة القلبية والسلوكية في حياة المسلم.
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