أوقاف الطفيلة تعقد المجلس العلمي الهاشمي الرابع

ويأتي تنظيم المجلس ضمن سلسلة المجالس العلمية الهاشمية التي تعقدها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك، بهدف نشر العلم الشرعي الصحيح، وإبراز سماحة الشريعة الإسلامية ووسطيتها، وتعزيز الوعي الديني لدى أفراد المجتمع.
وأكد مدير أوقاف الطفيلة الدكتور لؤي الذنيبات، أن المجالس العلمية تحظى برعاية ملكية سامية، لما تؤديه من دور كبير في نشر الفكر الإسلامي الوسطي وترسيخ منهج الاعتدال، مشيرا إلى أهمية استمرار هذه اللقاءات في تعزيز الخطاب الديني الرصين ومواجهة المفاهيم المغلوطة.
وتناول المشاركون في المجلس محور القياس باعتباره أحد أهم أدوات الاجتهاد في الفقه الإسلامي، مؤكدين دوره في مواكبة الوقائع والنوازل المستجدة عبر العصور، بما ينسجم مع مقاصد الشريعة الإسلامية في التيسير ورفع الحرج عن الناس.
وأوضحوا أن القياس يعمل به في المسائل التي لا نص فيها ولا إجماع، ما يعكس مرونة الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان.
