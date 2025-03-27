الخميس 2025-03-27 08:56 م
 

أوقاف الطفيلة تكرم أئمة ووعاظًا لدورهم التوعوي في رمضان المبارك

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
وزارة الاوقاف
 
الخميس، 27-03-2025 08:07 م

الوكيل الإخباري-   كرمت مديرية أوقاف محافظة الطفيلة اليوم الخميس، مجموعة من الأئمة والوعاظ العاملين في مساجدها الذين كانت لهم بصمات وجهد واضح خلال شهر رمضان المبارك في الإعداد لدروسهم وخطبهم، خاصة أئمة مسجد الطفيلة الكبير.

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وقال مدير أوقاف الطفيلة الدكتور لؤي الذنيبات خلال الحفل، إن هذا التكريم جاء ضمن نهج تعزيز الروح الإيجابية وتحفيز الأئمة على مواصلة دورهم الدعوي والتوعوي بما يخدم المجتمع ويسهم في نشر الخير والمودة، مشيرا إلى جهود الأئمة ودورهم في خدمة بيوت الله وجاهزيتها لاستقبال المصلين لأداء صلواتهم.


وأضاف، أن المديرية ارتأت بعد أن لمست أداء مميزًا لبعض المساجد التابعة لها ودورها في التوعية والتثقيف وحتى الأنشطة الاجتماعية المنبثقة من أفعال الخير، إقامة هذا الحفل التكريمي ليكون مؤسسيًا كل عام ومحفزًا للمساجد على أداء رسالتها بشكل أفضل.

 
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