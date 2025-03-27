أوقاف الطفيلة تكرم أئمة ووعاظًا لدورهم التوعوي في رمضان المبارك

الوكيل الإخباري- كرمت مديرية أوقاف محافظة الطفيلة اليوم الخميس، مجموعة من الأئمة والوعاظ العاملين في مساجدها الذين كانت لهم بصمات وجهد واضح خلال شهر رمضان المبارك في الإعداد لدروسهم وخطبهم، خاصة أئمة مسجد الطفيلة الكبير.

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وقال مدير أوقاف الطفيلة الدكتور لؤي الذنيبات خلال الحفل، إن هذا التكريم جاء ضمن نهج تعزيز الروح الإيجابية وتحفيز الأئمة على مواصلة دورهم الدعوي والتوعوي بما يخدم المجتمع ويسهم في نشر الخير والمودة، مشيرا إلى جهود الأئمة ودورهم في خدمة بيوت الله وجاهزيتها لاستقبال المصلين لأداء صلواتهم.