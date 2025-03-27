أوقاف الطفيلة تكرم أئمة ووعاظًا لدورهم التوعوي في رمضان المبارك

وقال مدير أوقاف الطفيلة الدكتور لؤي الذنيبات خلال الحفل، إن هذا التكريم جاء ضمن نهج تعزيز الروح الإيجابية وتحفيز الأئمة على مواصلة دورهم الدعوي والتوعوي بما يخدم المجتمع ويسهم في نشر الخير والمودة، مشيرا إلى جهود الأئمة ودورهم في خدمة بيوت الله وجاهزيتها لاستقبال المصلين لأداء صلواتهم.
وأضاف، أن المديرية ارتأت بعد أن لمست أداء مميزًا لبعض المساجد التابعة لها ودورها في التوعية والتثقيف وحتى الأنشطة الاجتماعية المنبثقة من أفعال الخير، إقامة هذا الحفل التكريمي ليكون مؤسسيًا كل عام ومحفزًا للمساجد على أداء رسالتها بشكل أفضل.
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