الخميس 2025-03-20 09:53 م
 

أوقاف الكرك تنظم المجلس العلمي الهاشمي الثاني

الكرك
الكرك
 
الخميس، 20-03-2025 08:35 م

الوكيل الإخباري-    نظمت مديرية أوقاف محافظة الكرك، في مسجد المرج الكبير الواقع وسط المحافظة، اليوم الخميس المجلس العلمي الهاشمي الثاني تحت عنوان "الحلال بيّن والحرام بيّن"، بمشاركة عدد من الأئمة والمؤذنين وحشد كبير من المصلين من مختلف أنحاء المحافظة.

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وقال مدير المديرية الدكتور حمدو المعايطة، خلال رعايته المجلس، إن هذه المجالس العلمية تسهم في إبراز دور العلماء في توجيه الأمة لمعرفة أسرار الدين الإسلامي وبيان أحكام الشرع الحنيف، وتؤكد وسطية رسالة الإسلام والدعوة لها بالحكمة والموعظة الحسنة، إضافة إلى تسليط الضوء على قضايا معاصرة وبيان المنظور الإسلامي لها.

 
 
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