أوقاف الكرك تنظم المجلس العلمي الهاشمي الثاني

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية أوقاف محافظة الكرك، في مسجد المرج الكبير الواقع وسط المحافظة، اليوم الخميس المجلس العلمي الهاشمي الثاني تحت عنوان "الحلال بيّن والحرام بيّن"، بمشاركة عدد من الأئمة والمؤذنين وحشد كبير من المصلين من مختلف أنحاء المحافظة.

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