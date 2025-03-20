أوقاف الكرك تنظم المجلس العلمي الهاشمي الثاني

وقال مدير المديرية الدكتور حمدو المعايطة، خلال رعايته المجلس، إن هذه المجالس العلمية تسهم في إبراز دور العلماء في توجيه الأمة لمعرفة أسرار الدين الإسلامي وبيان أحكام الشرع الحنيف، وتؤكد وسطية رسالة الإسلام والدعوة لها بالحكمة والموعظة الحسنة، إضافة إلى تسليط الضوء على قضايا معاصرة وبيان المنظور الإسلامي لها.
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