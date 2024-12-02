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أوقاف الكرك وعجلون تستعدان لموسم الشتاء

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
الإثنين، 02-12-2024 11:30 م

الوكيل الإخباري-   عقدت مديرية أوقاف محافظة الكرك، اليوم الاثنين، اجتماعا؛ لمتابعة خطة المديرية خلال موسم الشتاء.

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وأوضح مدير المديرية الدكتور حمدو المعايطة، لـوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة خطة المساجد في فصل الشتاء ومواجهة الحالات الطارئة خلال الموسم لضمان جاهزية المساجد والمشاركة جنباً إلى جنب مع باقي الدوائر والمؤسسات الحكومية والرسمية في المحافظة.


وأضاف أنه انبثق عن هذا الاجتماع تكليف مفتشي المناطق بمتابعة المساجد في مناطقهم من خلال الاتصال المباشر مع الأئمة والمؤذنين، والتعاون مع لجان المساجد في حال كان هناك مساجد تحتاج لصيانة سريعة قبل بدء الموسم المطري والتأكد من عدم وجود أعطال كهربائية وفنية ليتم إصلاحها في أقرب وقت إذا وجد.


وأشار إلى أهمية تحديد وبيان المساجد التي تكون قريبة من الأودية والسدود ليتم أخذ الإجراءات السريعة لضمان عدم تضرر المساجد وممتلكاته، وتم تسمية مساجد الإيواء في المحافظة واعتمادها في حال حدوث طارئ يستدعي استخدامها في فصل الشتاء.


من جهة أخرى، عقدت مديرية الأوقاف في محافظة عجلون اليوم في مبنى المديرية اجتماعاً لمفتشي المناطق لمناقشة شؤون المساجد لبحث تجهيزات فصل الشتاء.


وقال مدير الأوقاف الدكتور صفوان القضاة إن المديرية تسعى إلى تعزيز الخدمات في كافة المساجد، مثمناً الجهود المبذولة من قبل الأئمة والمفتشين في متابعة شؤون المساجد، ودورهم الفاعل في خدمة بيوت الله وإنجاح نشاطات وبرامج المديرية.

 
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