أوقاف الكرك وعجلون تستعدان لموسم الشتاء

وأوضح مدير المديرية الدكتور حمدو المعايطة، لـوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة خطة المساجد في فصل الشتاء ومواجهة الحالات الطارئة خلال الموسم لضمان جاهزية المساجد والمشاركة جنباً إلى جنب مع باقي الدوائر والمؤسسات الحكومية والرسمية في المحافظة.
وأضاف أنه انبثق عن هذا الاجتماع تكليف مفتشي المناطق بمتابعة المساجد في مناطقهم من خلال الاتصال المباشر مع الأئمة والمؤذنين، والتعاون مع لجان المساجد في حال كان هناك مساجد تحتاج لصيانة سريعة قبل بدء الموسم المطري والتأكد من عدم وجود أعطال كهربائية وفنية ليتم إصلاحها في أقرب وقت إذا وجد.
وأشار إلى أهمية تحديد وبيان المساجد التي تكون قريبة من الأودية والسدود ليتم أخذ الإجراءات السريعة لضمان عدم تضرر المساجد وممتلكاته، وتم تسمية مساجد الإيواء في المحافظة واعتمادها في حال حدوث طارئ يستدعي استخدامها في فصل الشتاء.
من جهة أخرى، عقدت مديرية الأوقاف في محافظة عجلون اليوم في مبنى المديرية اجتماعاً لمفتشي المناطق لمناقشة شؤون المساجد لبحث تجهيزات فصل الشتاء.
وقال مدير الأوقاف الدكتور صفوان القضاة إن المديرية تسعى إلى تعزيز الخدمات في كافة المساجد، مثمناً الجهود المبذولة من قبل الأئمة والمفتشين في متابعة شؤون المساجد، ودورهم الفاعل في خدمة بيوت الله وإنجاح نشاطات وبرامج المديرية.
-
أخبار متعلقة
-
التعليم العالي تطلق إنفوغرافيك حول إنجازاتها الشهر الماضي
-
أمسية في منتدى الرصيفة الثقافي لدعم غزة
-
الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير العراقي
-
مياه عجلون تطرح 11 عطاءً بقيمة 1.2 مليون دينار
-
الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفيرة النرويجية
-
الزراعة: تقنية التتبع الإلكتروني لضمان جودة الزيت والعسل في مهرجان الزيتون
-
الحنيطي يفتتح عددا من القاعات في الجامعة الأردنية
-
الصفدي: الأردن مستمر في تقديم كل ما تستطيع من مساعدات لغزة