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أوقاف الكورة تجهز 100 مركز صيفي لتحفيظ القرآن

ت
أرشيفية
 
الإثنين، 23-06-2025 12:14 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية أوقاف لواء الكورة بمحافظة اربد، تجهيز 100 مركز لاستقبال الطلاب والطالبات الذي سيشاركون بدورات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه.

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وقال مدير أوقاف الكورة، خالد بني ياسين اليوم الاثنين، إن المديرية جهزت 50 مركزا للذكور ومثلها للإناث، حيث سيبدأ موعد الدورة يوم 28 حزيران الحالي وتنتهي يوم 15 آب المقبل.


وأشار إلى أن إقامة المراكز الصيفية جاءت لاستغلال أوقات الطلاب والطالبات في حفظ وقراءة القرآن الكريم وتعلم أحكامه ومعرفة السنة النبوية الشريفة وسيرة نبينا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، وإبراز مظاهر الإبداع لدى الطلبة من خلال الأنشطة والندوات والمحاضرات وتفعيل دور الشباب في خدمة دور القرآن الكريم وبيان أهميته في خدمة المجتمع.


ولفت الى سلسلة الأنشطة الريادية التي سيتم تنفيذها خلال المراكز الصيفية والمتضمنة إقامة لقاءات القراءات القرآنية لطلاب دور القرآن الكريم والرحلات التفاعلية إلى مقامات الصحابة وإطلاق نادي المحافظة على البيئة والنشاطات البدنية والرياضية والصحية وتبادل الخبرات بين دور القرآن الكريم على مستوى المديريات وإقامة نادي الحوار القرآني وعقد يوم قرآني بحضور أولياء الأمور والمجتمع المحلي.

 
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