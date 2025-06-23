أوقاف الكورة تجهز 100 مركز صيفي لتحفيظ القرآن

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية أوقاف لواء الكورة بمحافظة اربد، تجهيز 100 مركز لاستقبال الطلاب والطالبات الذي سيشاركون بدورات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه.

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وقال مدير أوقاف الكورة، خالد بني ياسين اليوم الاثنين، إن المديرية جهزت 50 مركزا للذكور ومثلها للإناث، حيث سيبدأ موعد الدورة يوم 28 حزيران الحالي وتنتهي يوم 15 آب المقبل.



وأشار إلى أن إقامة المراكز الصيفية جاءت لاستغلال أوقات الطلاب والطالبات في حفظ وقراءة القرآن الكريم وتعلم أحكامه ومعرفة السنة النبوية الشريفة وسيرة نبينا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، وإبراز مظاهر الإبداع لدى الطلبة من خلال الأنشطة والندوات والمحاضرات وتفعيل دور الشباب في خدمة دور القرآن الكريم وبيان أهميته في خدمة المجتمع.