أوقاف الكورة تجهز 100 مركز صيفي لتحفيظ القرآن

وقال مدير أوقاف الكورة، خالد بني ياسين اليوم الاثنين، إن المديرية جهزت 50 مركزا للذكور ومثلها للإناث، حيث سيبدأ موعد الدورة يوم 28 حزيران الحالي وتنتهي يوم 15 آب المقبل.
وأشار إلى أن إقامة المراكز الصيفية جاءت لاستغلال أوقات الطلاب والطالبات في حفظ وقراءة القرآن الكريم وتعلم أحكامه ومعرفة السنة النبوية الشريفة وسيرة نبينا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، وإبراز مظاهر الإبداع لدى الطلبة من خلال الأنشطة والندوات والمحاضرات وتفعيل دور الشباب في خدمة دور القرآن الكريم وبيان أهميته في خدمة المجتمع.
ولفت الى سلسلة الأنشطة الريادية التي سيتم تنفيذها خلال المراكز الصيفية والمتضمنة إقامة لقاءات القراءات القرآنية لطلاب دور القرآن الكريم والرحلات التفاعلية إلى مقامات الصحابة وإطلاق نادي المحافظة على البيئة والنشاطات البدنية والرياضية والصحية وتبادل الخبرات بين دور القرآن الكريم على مستوى المديريات وإقامة نادي الحوار القرآني وعقد يوم قرآني بحضور أولياء الأمور والمجتمع المحلي.
-
أخبار متعلقة
-
التربية تنشر أسئلة امتحان التوجيهي لمبحث اللغة الإنجليزية
-
لماذا يرفض لاجئون سوريون في الأردن العودة لبلادهم ؟
-
إطلاق صافرة انتهاء الخطر في الأردن
-
هيئة الطاقة: رصد إشعاعي متواصل بأحدث التقنيات وطمأنينة كاملة للمواطنين
-
الحسين للسرطان يجري عملية نوعية لاستئصال ورم عنقي
-
الحكومة تكشف عن قفزة في أسعار النفط عالمياً .. تفاصيل
-
تحذير.. إطلاق صافرات الإنذار في الأردن
-
الضريبة: إعفاءات تشمل هؤلاء حتى نهاية العام الحالي