أوقاف الكورة تخرج 3600 طالب وطالبة بمراكز تحفيظ القرآن الكريم

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية أوقاف الكورة، تخريجها لجميع الطلبة الذين شاركوا في مراكز تحفيظ القرآن الكريم وعلومه في اللواء.



وقال مدير مديرية أوقاف لواء الكورة خالد بني ياسين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن عدد الطلبة الذين شاركوا في مراكز تحفيظ القرآن الكريم وعلومه بلغ 3600 طالب وطالبة، 1700 طالب و 1900 طالبة.



وأضاف، أن عدد مراكز تحفيظ القرآن الكريم وعلومه بلغ 87 مركزا، منها 50 مركزا للذكور و 37 مركزا للإناث تم توزيعها على مختلف مناطق اللواء.



وأوضح بني ياسين، أن فعاليات المراكز الصيفية استمرت 45 يوماً تحت شعار "وقولوا للناس حسنا"، حيث دأبت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على فتحها لشغل أوقات أبنائنا وبناتنا بتعلم القرآن الكريم وحفظه وتلاوته وفهم معانيه، لتنمية قدراتهم وصقل شخصياتهم وتعزيز التزامهم بقيم الإسلام وآدابه.



وأشار الى أن لجنة الإشراف على المراكز الصيفية في المديرية حرصت على اختيار ثلة من أصحاب الخبرة والكفاءة في التدريس من حملة الشهادات الشرعية والدورات والإجازة في التلاوة والتجويد.