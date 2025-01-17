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أوقاف الكورة: ترميم وصيانة منازل أسر بتمويل من صندوق الزكاة

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 17-01-2025 06:24 م

الوكيل الإخباري-   تفقد مدير أوقاف لواء الكورة خالد بني ياسين منازل الأسر العفيفة المستفيدة من برنامج الترميم والصيانة من صندوق الزكاة.

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وقال بني ياسين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تم ترميم وصيانة 10 منازل لـ 10 أسر، وتم تمويلها من قبل صندوق الزكاة خلال السنتين الماضيتين، لتمكين هذه الأسر اقتصاديا.


وأشار إلى أن مديرية أوقاف الكورة ستعمل على ترميم وصيانة 4 منازل خلال العام الحالي 2025، بعد تقديم تقرير فني بواقع الحال والتي انطبقت عليها الشروط، حيث تم الكشف خلال الزيارة على منزل أسرة آيل للسقوط وترميم المنزل حفاظاً على سلامة الأسرة وأفرادها.

 
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