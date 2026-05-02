أوقاف الكورة تطلق مبادرة "صحح صلاتك"

وتتضمن المبادرة إعداد ونشر مقاطع فيديو قصيرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للمديرية، تجسد أبرز الأخطاء التي قد يقع فيها المصلون أثناء الصلاة، حيث يقوم الواعظ بالتنبيه عليها وبيان الصواب بأسلوب مبسط وواضح، يجمع بين العرض العملي والتوجيه الشرعي، وبما يسهم في ترسيخ الفهم الصحيح لدى مختلف فئات المجتمع.
وتهدف المبادرة إلى تمكين المصلين من أداء صلاتهم على الوجه الصحيح، من خلال توضيح الأركان والواجبات والسنن، وتصحيح الممارسات الخاطئة المنتشرة، بأسلوب تفاعلي حديث يواكب وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال مدير أوقاف الكورة عبد السلام نصير، إن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة المديرية لتوظيف الوسائل الحديثة في نشر الوعي الديني والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، داعيا إلى متابعتها والاستفادة منها لما تتضمنه من رسائل توعوية تسهم في تصحيح المفاهيم وتعزيز الالتزام الديني.
-
أخبار متعلقة
-
الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة الأحد
-
وفاة 3 أطفال أشقاء أردنيين في الكويت بعد تعرضهم لحادث مروري مأساوي
-
توضيح رسمي حول تدريس الموسيقى والمسرح في المدارس
-
الأردن .. كباتن التوصيل يطالبون بتعديل أجورهم
-
المؤسسة العامة للغذاء والدواء تتلف 20 طنًا من الأجبان في الموقر
-
مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرتي الخوالدة والقاضي
-
بلدية غرب إربد: خطة بيئية من أجل "صيف آمن"
-
الهيئة المستقلة: تطوير الحياة الحزبية أولوية وطنية