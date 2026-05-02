السبت 2026-05-02 10:15 م

أوقاف الكورة تطلق مبادرة "صحح صلاتك"

أوقاف الكورة تطلق مبادرة "صحح صلاتك"
أوقاف الكورة تطلق مبادرة "صحح صلاتك"
 
السبت، 02-05-2026 09:45 م
الوكيل الإخباري-  أطلقت مديرية أوقاف الكورة مبادرة توعوية بعنوان "صحح صلاتك"، في إطار جهودها لتصويب الأخطاء الشائعة في أداء الصلاة.اضافة اعلان


وتتضمن المبادرة إعداد ونشر مقاطع فيديو قصيرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للمديرية، تجسد أبرز الأخطاء التي قد يقع فيها المصلون أثناء الصلاة، حيث يقوم الواعظ بالتنبيه عليها وبيان الصواب بأسلوب مبسط وواضح، يجمع بين العرض العملي والتوجيه الشرعي، وبما يسهم في ترسيخ الفهم الصحيح لدى مختلف فئات المجتمع.

وتهدف المبادرة إلى تمكين المصلين من أداء صلاتهم على الوجه الصحيح، من خلال توضيح الأركان والواجبات والسنن، وتصحيح الممارسات الخاطئة المنتشرة، بأسلوب تفاعلي حديث يواكب وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال مدير أوقاف الكورة عبد السلام نصير، إن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة المديرية لتوظيف الوسائل الحديثة في نشر الوعي الديني والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، داعيا إلى متابعتها والاستفادة منها لما تتضمنه من رسائل توعوية تسهم في تصحيح المفاهيم وتعزيز الالتزام الديني.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

صرف 60% من رديات ضريبة الدخل لعام 2024 خلال الأسبوع الحالي

أخبار محلية صرف 60% من رديات ضريبة الدخل لعام 2024 خلال الأسبوع الحالي

أوقاف الكورة تطلق مبادرة "صحح صلاتك"

أخبار محلية أوقاف الكورة تطلق مبادرة "صحح صلاتك"

طهران عن مفاوضات إنهاء الحرب: الكرة الآن في ملعب واشنطن

عربي ودولي طهران عن مفاوضات إنهاء الحرب: الكرة الآن في ملعب واشنطن

الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة الأحد

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة الأحد

276 مليون دولار أمريكي أرباح مجموعة البنك العربي للربع الأول من العام 2026

أخبار الشركات 276 مليون دولار أمريكي أرباح مجموعة البنك العربي للربع الأول من العام 2026

العراق: يمكننا استعادة مستويات إنتاج النفط خلال أيام بمجرد فتح "هرمز"

عربي ودولي العراق: يمكننا استعادة مستويات إنتاج النفط خلال أيام بمجرد فتح "هرمز"

تعبيرية

أخبار محلية وفاة 3 أطفال أشقاء أردنيين في الكويت بعد تعرضهم لحادث مروري مأساوي

طهران تقول إن الكرة في ملعب واشنطن وتؤكد استعدادها للمحادثات أو الحرب

عربي ودولي طهران تقول إن الكرة في ملعب واشنطن وتؤكد استعدادها للمحادثات أو الحرب



 
 






الأكثر مشاهدة

 