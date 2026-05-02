أوقاف الكورة تطلق مبادرة "صحح صلاتك"

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية أوقاف الكورة مبادرة توعوية بعنوان "صحح صلاتك"، في إطار جهودها لتصويب الأخطاء الشائعة في أداء الصلاة.





وتتضمن المبادرة إعداد ونشر مقاطع فيديو قصيرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للمديرية، تجسد أبرز الأخطاء التي قد يقع فيها المصلون أثناء الصلاة، حيث يقوم الواعظ بالتنبيه عليها وبيان الصواب بأسلوب مبسط وواضح، يجمع بين العرض العملي والتوجيه الشرعي، وبما يسهم في ترسيخ الفهم الصحيح لدى مختلف فئات المجتمع.



وتهدف المبادرة إلى تمكين المصلين من أداء صلاتهم على الوجه الصحيح، من خلال توضيح الأركان والواجبات والسنن، وتصحيح الممارسات الخاطئة المنتشرة، بأسلوب تفاعلي حديث يواكب وسائل التواصل الاجتماعي.



وقال مدير أوقاف الكورة عبد السلام نصير، إن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة المديرية لتوظيف الوسائل الحديثة في نشر الوعي الديني والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، داعيا إلى متابعتها والاستفادة منها لما تتضمنه من رسائل توعوية تسهم في تصحيح المفاهيم وتعزيز الالتزام الديني.









