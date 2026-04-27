أوقاف الكورة تطلق مبادرة "مساجدنا للجميع" لتهيئتها للأشخاص ذوي الإعاقة

وتأتي المبادرة في إطار نهج وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في تعزيز دور المساجد لترسيخ القيم الدينية والمجتمعية والتكافل والاندماج بين مختلف فئات المجتمع.
وقال مدير أوقاف لواء الكورة عبد السلام نصير، إن المبادرة تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة شعائرهم الدينية بكل يسر وكرامة، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من الدروس والمواعظ والخطب، بما يعزز الوعي الديني ويرسخ القيم الإسلامية.
وأضاف إن المديرية ماضية في تنفيذ المبادرة بالتعاون مع الجهات المعنية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى دعم هذه الفئة وتوفير بيئة مناسبة تضمن مشاركتهم الفاعلة في مختلف مناحي الحياة.
وأكد أن المبادرة تجسد التزام المديرية برسالتها في خدمة المجتمع، وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة وتهيئة بيوت الله لتكون مفتوحة وميسرة أمام جميع المواطنين دون استثناء.
