أوقاف الكورة تطلق مبادرة "مساجدنا للجميع" لتهيئتها للأشخاص ذوي الإعاقة

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية أوقاف لواء الكورة مبادرة بعنوان "مساجدنا للجميع"، بهدف تهيئة المساجد لتكون أكثر شمولا من خلال تجهيزها بمداخل ومرافق مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتيح لهم سهولة الوصول والمشاركة في أداء الصلوات.

اضافة اعلان



وتأتي المبادرة في إطار نهج وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في تعزيز دور المساجد لترسيخ القيم الدينية والمجتمعية والتكافل والاندماج بين مختلف فئات المجتمع.



وقال مدير أوقاف لواء الكورة عبد السلام نصير، إن المبادرة تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة شعائرهم الدينية بكل يسر وكرامة، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من الدروس والمواعظ والخطب، بما يعزز الوعي الديني ويرسخ القيم الإسلامية.



وأضاف إن المديرية ماضية في تنفيذ المبادرة بالتعاون مع الجهات المعنية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى دعم هذه الفئة وتوفير بيئة مناسبة تضمن مشاركتهم الفاعلة في مختلف مناحي الحياة.