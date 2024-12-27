أوقاف الكورة تعقد اختبارات المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن

وقال مدير أوقاف لواء الكورة خالد بني ياسين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن 25 طالبا من طلبة دور القرآن الكريم تقدموا للاختبارات والتي لها الأثر الكبير في إبراز دور المديرية ومشرفي دور القرآن الكريم.
ومن جانب آخر، واصلت مديرية أوقاف الكورة، عقد حلقات تلاوة القرآن الكريم، وعقدت اليوم الجمعة حلقة في مسجد العز بن عبد السلام ببلدة كفر الماء، وذلك بهدف ربط الناس واقعاً وسلوكاً بالقرآن الكريم من خلال تدبر آياته قراءةً وتفسيراً وحكماً.
إلى ذلك، تابع بني ياسين، سير أعمال إعادة الإعمار لمسجد عبد الرحمن بن عوف ببلدة كفر أبيل، وترأس مناقصة بيع حديد سقف المسجد القديم وتم الطلب بتجهيز عقد الإشراف الهندسي وعقد مناقصة مقاول البناء حسب المخططات الهندسية الموافق عليها من قبل وزارة الأوقاف.
-
أخبار متعلقة
-
السفارة الصينية في الأردن: تمديد تخفيض رسوم تأشيرة الدخول للصين
-
ضبط أربعة أشخاص اعتدوا على سائق مركبة وتحطيم مركبته في إربد
-
وفاة أردني بحادث في الولايات المتحدة
-
زراعة الكورة تدعو المزارعين لتجهيز أشجار الزيتون للموسم الجديد
-
بلدية إربد الكبرى تحيل عطاء إعلانات بمبلغ إجمالي 370 ألف دينار
-
تشمل هؤلاء.. أول عطلة رسمية في الأردن خلال 2025
-
الكرك: عام من الإنجازات النوعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
-
الأردن يدين حرق الاحتلال مستشفى كمال عدوان في غزة