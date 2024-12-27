أوقاف الكورة تعقد اختبارات المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن

الوكيل الإخباري- عقدت مديرية أوقاف لواء الكورة في محافظة إربد في قاعة مسجد عمار بن ياسر ببلدة الأشرفية اليوم اختبارات التصفية الثانية للمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم عن 5 أجزاء و15 جزءا للطلبة المتقدمين في دور القرآن الكريم التابعة للمديرية.

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وقال مدير أوقاف لواء الكورة خالد بني ياسين لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن 25 طالبا من طلبة دور القرآن الكريم تقدموا للاختبارات والتي لها الأثر الكبير في إبراز دور المديرية ومشرفي دور القرآن الكريم.



ومن جانب آخر، واصلت مديرية أوقاف الكورة، عقد حلقات تلاوة القرآن الكريم، وعقدت اليوم الجمعة حلقة في مسجد العز بن عبد السلام ببلدة كفر الماء، وذلك بهدف ربط الناس واقعاً وسلوكاً بالقرآن الكريم من خلال تدبر آياته قراءةً وتفسيراً وحكماً.