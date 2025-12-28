الأحد 2025-12-28 09:35 م

أوقاف الكورة تعقد اختبارات المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن

أرشيفية
الوكيل الإخباري- عقدت اللجنة المكلفة من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية للأشراف على امتحانات المسابقة الهاشمية ، اختبارات المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم، على مستوى لواء الكورة.

وقال مدير أوقاف لواء الكورة عبد السلام نصير، اليوم انه تم عقد ثلاث تصفيات للمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم، في قاعة مسجد عمار بن ياسر بلدة كفر راكب، للطلبة المتقدمين في دور القرآن الكريم التابعة للمديرية.


وبين نصير، أن التصفية الأولى شهدت مشاركة 73 طالبا، فيما شارك في التصفية الثانية 39 طالباً، وشارك في التصفية الثالثة والنهائية 14 طالبا.


وأشار نصير، أن المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم، لها الأثر الكبير في إبراز دور المديرية ومشرفي دور القرآن الكريم.

 
 


