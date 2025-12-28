أوقاف الكورة تعقد اختبارات المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن

وقال مدير أوقاف لواء الكورة عبد السلام نصير، اليوم انه تم عقد ثلاث تصفيات للمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم، في قاعة مسجد عمار بن ياسر بلدة كفر راكب، للطلبة المتقدمين في دور القرآن الكريم التابعة للمديرية.
وبين نصير، أن التصفية الأولى شهدت مشاركة 73 طالبا، فيما شارك في التصفية الثانية 39 طالباً، وشارك في التصفية الثالثة والنهائية 14 طالبا.
وأشار نصير، أن المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم، لها الأثر الكبير في إبراز دور المديرية ومشرفي دور القرآن الكريم.
-
أخبار متعلقة
-
مدارس تؤجل دوامها للساعة 9:30 صباحاً غداً الاثنين
-
توضيح هام من التعليم العالي حول تأجيل دوام الجامعات
-
بلدية رابية الكورة تمدد دوام ضريبة الأبنية حتى 5 مساء
-
آبار مياه الأمطار في الكورة نموذج للعمل الخيري المستدام
-
استثمارات جديدة بـ 191 مليون دينار في منطقة الملك الحسين بن طلال
-
التربية تكشف مصير امتحانات تكميلية التوجيهي الاثنين
-
مدارس خاصة وحكومية تعلن تأخير الدوام غداً الإثنين
-
"صحة إقليم البترا" تعزز جودة الخدمات