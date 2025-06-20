أوقاف الكورة تعقد امتحانها للائمة والمؤذنين

وعقدت الامتحانات في مسجد عمار بن ياسر في بلدة كفر راكب بمشاركة 40 موظفًا وطالب، وحيث تأتي هذه الامتحانات ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف في مجال تعزيز الوعي بالدين الإسلامي ورفع كفاءة الموظفين.
وقال مدير أوقاف لواء الكورة، خالد بني ياسين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الاختبارات كان لها كبير الأثر في إبراز دور وزارة الأوقاف من خلال مشرفي دور القرآن الكريم؛ وتشمل تعليم وتدريب الأئمة ولمن يرغب من المجتمع المحلي.
وأوضح، أن هذه الاختبارا
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