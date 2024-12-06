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أوقاف الكورة تعقد امتحانها للائمة والواعظات

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
الجمعة، 06-12-2024 12:03 ص

الوكيل الإخباري-    عقدت مديرية أوقاف لواء الكورة، اليوم الخميس امتحان الورقة الأولى، ضمن الامتحان السنوي الثاني للأئمة والواعظات لعام 2024.

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ويستهدف الامتحان، الذي عقد في قاعة مديرية أوقاف لواء الكورة متعددة الأغراض، العاملين على الوظائف الدائمة والمكلفين على حساب صندوق الدعوة من حملة الشهادات الشرعية (دبلوم، بكالوريوس، ماجستير).


وتناولت الورقة الأولى، من الامتحان، الذي يستهدف العاملين على الوظائف الدائمة والمكلفين على حساب صندوق الدعوة من حملة الشهادات الشرعية (دبلوم، بكالوريوس، ماجستير)، مواد القرآن الكريم، والحديث الشريف، والنحو،


وبحسب اللجنة المنظمة، يتناول امتحان الورقة الثانية، مواد أصول الفقه، والسيرة النبوية، والدليل الفقهي للأئمة والخطباء.


وواصلت مديرية أوقاف الكورة، عقد برنامج ختم القرآن الكريم ودعاء الختمة في عدد من دور القرآن الكريم بلواء الكورة، تنفيذاً لمبادرة جلالة الملك عبدالله الثاني لختم القرآن الكريم في المساجد.

 
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