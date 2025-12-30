أوقاف الكورة تعقد امتحان المستوى لنحو 168 من الأئمة والواعظات

الوكيل الإخباري- عقدت مديرية أوقاف لواء الكورة، امتحان الورقة الأولى والثانية، ضمن الامتحان السنوي الثاني للأئمة والواعظات لعام 2025.

اضافة اعلان



وقال مدير أوقاف الكورة، عبد السلام نصير، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الامتحان الذي خضع له 132 إمامًا، و36 واعظة، استهدف العاملين على الوظائف الدائمة والمكلفين على حساب صندوق الدعوة من حملة الشهادات الشرعية (دبلوم، بكالوريوس، ماجستير).



وأضاف إن الامتحان الأول تناول القرآن الكريم، والحديث الشريف، والسيرة النبوية، فيما تناول الامتحان الثاني مواد أصول الفقه، والفقه، والدليل الفقهي للأئمة والخطباء، والنحو.



وأكد نصير أن الهدف من تلك الامتحانات هو الوقوف على مستوى حملة العلم الشرعي، وتحديد الاحتياجات والكفايات العلمية وتعزيزها لديهم لينعكس ذلك على جودة الخطاب الديني الموجه للأمة.