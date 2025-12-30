أوقاف الكورة تعقد امتحان المستوى لنحو 168 من الأئمة والواعظات

وقال مدير أوقاف الكورة، عبد السلام نصير، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الامتحان الذي خضع له 132 إمامًا، و36 واعظة، استهدف العاملين على الوظائف الدائمة والمكلفين على حساب صندوق الدعوة من حملة الشهادات الشرعية (دبلوم، بكالوريوس، ماجستير).
وأضاف إن الامتحان الأول تناول القرآن الكريم، والحديث الشريف، والسيرة النبوية، فيما تناول الامتحان الثاني مواد أصول الفقه، والفقه، والدليل الفقهي للأئمة والخطباء، والنحو.
وأكد نصير أن الهدف من تلك الامتحانات هو الوقوف على مستوى حملة العلم الشرعي، وتحديد الاحتياجات والكفايات العلمية وتعزيزها لديهم لينعكس ذلك على جودة الخطاب الديني الموجه للأمة.
-
أخبار متعلقة
-
قرابة 445 ألف لاجئ في الأردن وعودة أكثر من 177 ألف لاجئ سوري طوعا لنهاية 2025
-
أمانة عمّان: 4600 من كوادرنا تعاملت مع 235 ملاحظة خلال المنخفض
-
منصة خيرات الدار… سوق الكتروني أردني للمنتجات المحلية والمنزلية – رابط التسجيل
-
إطلاق دورة المشروعات المدعومة من صندوق حماية البيئة لعام 2026
-
مدير الأمن العام يتفقد الدفاع المدني ومركز القيادة والسيطرة (911)
-
الجمارك: نظام التدقيق اللاحق انطلاقة جديدة بالعمل الجمركي تعزز ثقافة الإلتزام
-
4210 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل أمس الاثنين
-
إدارة التنفيذ القضائي تتيح خدمة الاستعلام عن منع السفر عبر الهاتف والرسائل النصية