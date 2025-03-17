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"أوقاف الكورة" تعقد مجالس الفُتيا الخامس

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
وزارة الاوقاف
 
الإثنين، 17-03-2025 08:56 م

الوكيل الإخباري-   عقدت مديرية أوقاف لواء الكورة في محافظة إربد، مجالس الفُتيا الخامس في مسجد علي بن أبي طالب ببلدة دير أبي سعيد.

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وقال مدير مديرية أوقاف لواء الكورة خالد بني ياسين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن مجلس الفُتيا يأتي ضمن التشاركية بين وزارة الأوقاف، ودائرة الإفتاء العام، حيث يعقد كل مفتي في منطقته جلستين كل أسبوع خلال شهر رمضان المبارك.


وقال مدير مكتب إفتاء لواء الكورة الدكتور عبد الله مقدادي خلال الجلسة، إن هذه المجالس تهدف إلى تقديم خدمة الإفتاء مباشرة للمواطنين والإجابة على استفساراتهم المتعلقة بشهر رمضان وغيرها من المسائل الدينية.

 
 
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