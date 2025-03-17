"أوقاف الكورة" تعقد مجالس الفُتيا الخامس

الوكيل الإخباري- عقدت مديرية أوقاف لواء الكورة في محافظة إربد، مجالس الفُتيا الخامس في مسجد علي بن أبي طالب ببلدة دير أبي سعيد.

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وقال مدير مديرية أوقاف لواء الكورة خالد بني ياسين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن مجلس الفُتيا يأتي ضمن التشاركية بين وزارة الأوقاف، ودائرة الإفتاء العام، حيث يعقد كل مفتي في منطقته جلستين كل أسبوع خلال شهر رمضان المبارك.