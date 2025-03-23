"أوقاف الكورة" تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثالث

الوكيل الإخباري- عقدت مديرية أوقاف لواء الكورة غربي محافظة إربد، المجلس العلمي الهاشمي الثالث في شهر رمضان، في مسجد مصعب بن عمير بلدة كفر راكب.

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