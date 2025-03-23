"أوقاف الكورة" تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثالث

وقال مدير المديرية خالد بني ياسين، اليوم الأحد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ، إن موضوع المجلس لهذا العام كان "الأحاديث التي عليها مدار الإسلام" وفقا لعلماء الأمة رحمهم الله، حيث تناولت الجلسة الثالثة حديث "إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً" "، باعتباره قاعدة عظيمة في التشريع الإسلامي، ومدخلا لفهم مقاصد الشريعة وأحكامها.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن يحذّر من رابط احتيالي يرد على هواتف المواطنين
-
ولي العهد يشدد على استمرار جهود الأردن لإنهاء معاناة الأهل بغزة
-
الصفدي ينعى النائب الأسبق هاشم القيسي
-
وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني
-
ولي العهد يحاور شبابا بلواء وادي السير ويشاركهم مأدبة الإفطار
-
المستشفى الميداني الأردني نابلس 6 يباشر استقبال المرضى
-
الدفاع المدني: تحرير جمل سقط داخل حفرة بعمق 12مترا في الحسا
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل