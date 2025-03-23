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"أوقاف الكورة" تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثالث

وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
وزارة الاوقاف
 
الأحد، 23-03-2025 09:20 م

الوكيل الإخباري-   عقدت مديرية أوقاف لواء الكورة غربي محافظة إربد، المجلس العلمي الهاشمي الثالث في شهر رمضان، في مسجد مصعب بن عمير بلدة كفر راكب.

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وقال مدير المديرية خالد بني ياسين، اليوم الأحد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ، إن موضوع المجلس لهذا العام كان "الأحاديث التي عليها مدار الإسلام" وفقا لعلماء الأمة رحمهم الله، حيث تناولت الجلسة الثالثة حديث "إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً" "، باعتباره قاعدة عظيمة في التشريع الإسلامي، ومدخلا لفهم مقاصد الشريعة وأحكامها.

 
 
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