"أوقاف الكورة" تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الرابع

الوكيل الإخباري- عقدت مديرية أوقاف لواء الكورة غربي محافظة إربد، المجلس العلمي الهاشمي الرابع والأخير في شهر رمضان، في مسجد علي بن أبي طالب ببلدية دير أبي سعيد.

اضافة اعلان



وقال مدير المديرية خالد بني ياسين، اليوم السبت، إن موضوع المجلس لهذا العام كان حول "الأحاديث التي عليها مدار الإسلام" وفقا لعلماء الأمة رحمهم الله، حيث تناولت الجلسة الرابعة حديث "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"، باعتباره قاعدة عظيمة في التشريع الإسلامي، ومدخلا لفهم مقاصد الشريعة وأحكامها.