"أوقاف الكورة" تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الرابع

وقال مدير المديرية خالد بني ياسين، اليوم السبت، إن موضوع المجلس لهذا العام كان حول "الأحاديث التي عليها مدار الإسلام" وفقا لعلماء الأمة رحمهم الله، حيث تناولت الجلسة الرابعة حديث "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"، باعتباره قاعدة عظيمة في التشريع الإسلامي، ومدخلا لفهم مقاصد الشريعة وأحكامها.
وأكد بني ياسين، أن المجالس العلمية الهاشمية تعكس الدور الريادي للأردن، تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في نشر الفكر الإسلامي المستنير، وتعزيز منهج الحوار العلمي الرصين، معتبرا هذه المجالس رافدا مهما للمعرفة الشرعية، ومنبرا لمناقشة القضايا الدينية بروح من البحث والتدبر.
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