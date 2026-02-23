أوقاف الكورة تعقد مجلس الفُتيا الرمضاني الأول

الوكيل الإخباري- عقدت مديرية أوقاف لواء الكورة اليوم الاثنين، مجلس الفُتيا الرمضاني الأول في مسجد علي بن أبي طالب في دير أبي سعيد، والذي أجاب عن أسئلة المصلين واستفساراتهم الشرعية المتعلقة بأحكام الصيام والعبادات والمعاملات.

وقدم مفتي اللواء الدكتور عبد الله مقدادي، جملة من التوجيهات والإرشادات الدينية التي تعزز وعي المواطنين بأمور دينهم، مؤكداً أهمية تحري الأحكام الشرعية من مصادرها الموثوقة، والرجوع إلى أهل العلم في القضايا المستجدة.



من جانبه، قال مدير أوقاف لواء الكورة عبد السلام نصير، إن انعقاد مجلس الفتيا يأتي ضمن جهود المديرية المستمرة لنشر الوعي الديني الوسطي، وتعزيز التواصل المباشر بين العلماء وأبناء المجتمع، خاصة خلال شهر رمضان المبارك الذي يشهد إقبالاً متزايدا على مجالس العلم والذكر.