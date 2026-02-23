أوقاف الكورة تعقد مجلس الفُتيا الرمضاني الأول

وقدم مفتي اللواء الدكتور عبد الله مقدادي، جملة من التوجيهات والإرشادات الدينية التي تعزز وعي المواطنين بأمور دينهم، مؤكداً أهمية تحري الأحكام الشرعية من مصادرها الموثوقة، والرجوع إلى أهل العلم في القضايا المستجدة.
من جانبه، قال مدير أوقاف لواء الكورة عبد السلام نصير، إن انعقاد مجلس الفتيا يأتي ضمن جهود المديرية المستمرة لنشر الوعي الديني الوسطي، وتعزيز التواصل المباشر بين العلماء وأبناء المجتمع، خاصة خلال شهر رمضان المبارك الذي يشهد إقبالاً متزايدا على مجالس العلم والذكر.
وثمن نصير جهود دائرة الإفتاء العام وعلمائها في إرشاد المواطنين وبيان أحكام دينهم، مشيرا إلى أن مجلس الفتيا يُعقد بشكل دوري في المسجد يومي الاثنين والأربعاء على مدى أيام شهر رمضان الفضيل لاستقبال أسئلة المواطنين والإجابة عنها وبيان الحكم الشرعي فيها.
