أوقاف الكورة تكرم عددا من حفظة القرآن

وقال مدير أوقاف الكورة خالد بني ياسين، إن هذه الفعاليات تأتي ضمن رؤية وزارة الأوقاف لتعزيز الجانب المعنوي لدى الطلبة وتنمية المسؤولية المجتمعية لخدمة الوطن.
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