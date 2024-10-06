أوقاف الكورة تكرم عددا من حفظة القرآن

الوكيل الإخباري- كرمت مديرية أوقاف لواء الكورة، اليوم الأحد، طلاب دار القرآن الكريم في مسجد العز بن عبدالسلام، ببلدة كفر الماء، بالتشارك مع جمعية شباب كفر الماء الخيرية.

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