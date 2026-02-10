"أوقاف الكورة" تنتدي بمناسبة أسبوع الوئام بين الأديان

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية أوقاف لواء الكورة، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان: "الوئام بين أتباع الديانات في الأردن أنموذج يحتذى"، وذلك بمناسبة أسبوع الوئام بين الأديان، برعاية متصرف اللواء بلال الرفايعة، وبمشاركة فعاليات رسمية وأهلية.

وأكد مدير مركز التعايش الديني، الأب نبيل حداد، أن الأردن يقدم نموذجا راسخا في التعايش والوئام بين المسلمين والمسيحيين، مستندا إلى إرث تاريخي وقيم اجتماعية وثقافية عززتها القيادة الهاشمية عبر مبادرات ورسائل تدعو إلى التسامح واحترام التنوع الديني.



وأشار حداد، إلى أن المملكة حظيت بتقدير دولي لدورها في تعزيز الحوار بين الأديان ونشر ثقافة السلام، مبينا أن حالة التعايش التي يعيشها الأردنيون تمثل مثالا عمليا على إمكانية ترسيخ الوئام الديني في المجتمعات، وتعزيز الشراكة بين مختلف مكونات المجتمع لخدمة الوطن.



من جانبه، استعرض عضو المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، الدكتور محمد الغول، نماذج من صور التآخي والتعاون بين المسلمين والمسيحيين في لواء الكورة، حيث تشكل هذه القيم جزءا من الموروث الاجتماعي الذي تناقلته الأجيال، وتعززها مبادئ رسالة عمان التي أرست مفاهيم الاعتدال والتسامح، داعيا إلى مواصلة العمل بروح التكاتف والتضامن بين أبناء الوطن لمواجهة التحديات وتعزيز مسيرة الإنجاز.



بدوره، قال مدير "أوقاف الكورة"، عبد السلام نصير، إن الوئام بين الأديان نهج وطني راسخ يسير به الأردن نحو مستقبل أفضل، مستندا إلى القيم الإسلامية التي أرست مبادئ التعايش والتسامح، مستذكرا وثيقة المدينة التي نظمت العلاقة بين أتباع الديانات على أساس العدل والاحترام المتبادل، ومؤكدا استمرار الجهود لتعزيز ثقافة الحوار والتعايش في المجتمع.