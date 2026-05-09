"أوقاف الكورة" تنفذ مبادرة للتوعية بمناسك الحج

الوكيل الإخباري-   نفذت مديرية أوقاف لواء الكورة مبادرة بعنوان: "دليل الحاج الشرعي"، بهدف توعية الراغبين بأداء فريضة الحج لهذا العام بالأحكام الشرعية المتعلقة بالحج ومناسكه وآدابه.اضافة اعلان


وشملت المبادرة سلسلة من دروس الوعظ والإرشاد والمحاضرات التوعوية، قدمها مفتي محافظة إربد عبد الله ربابعة، ومفتي لواء الكورة عبد الله مقدادي، حيث تضمنت شرحا مفصلا لأركان الحج وواجباته ومحظوراته، إلى جانب الإجابة عن استفسارات الحجاج وبيان أبرز المسائل الفقهية التي يحتاجها الحاج أثناء أداء المناسك.

وأكدت "أوقاف الكورة" أن المبادرة تأتي في إطار جهود وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الرامية إلى تعزيز الوعي الديني ونشر الثقافة الشرعية الصحيحة، بما يسهم في تمكين الحجاج من أداء مناسكهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية وعلى الوجه الصحيح.
 
 


