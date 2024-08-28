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أوقاف الكورة توزع 400 حقيبة مدرسية للطلبة الأيتام

توزيع 400 حقيبة مدرسية للطلبة الأيتام
توزيع 400 حقيبة مدرسية للطلبة الأيتام
الأربعاء، 28-08-2024 12:45 م

الوكيل الإخباري- وزعت مديرية أوقاف لواء الكورة التابعة لمحافظة اربد 400 حقيبة مدرسية على الطلبة الأيتام في مدارس اللواء.

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وقال مدير أوقاف لواء الكورة خالد بني ياسين إن وزارة الأوقاف من خلال صندوق الزكاة أطلقت مشروع "حقيبتي"، وتأتي هذه المبادرة ضمن مساعي وزارة الأوقاف بجانب المسؤولية المجتمعية بسد حاجة الطلبة الأيتام، حيث تم تأمين الطلبة الأيتام المنتفعين من صندوق الزكاة بحقيبة مدرسة مع كامل القرطاسية.


وأوضح بني ياسين أن مديرية أوقاف لواء الكورة وزعت 400 حقيبة ممن شملهم مشروع حقيبتي في مديرية أوقاف لواء الكورة وبتعزيز التشاركية مع مديرية التربية والتعليم للواء الكورة.

 
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