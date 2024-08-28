أوقاف الكورة توزع 400 حقيبة مدرسية للطلبة الأيتام

الوكيل الإخباري- وزعت مديرية أوقاف لواء الكورة التابعة لمحافظة اربد 400 حقيبة مدرسية على الطلبة الأيتام في مدارس اللواء.

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وقال مدير أوقاف لواء الكورة خالد بني ياسين إن وزارة الأوقاف من خلال صندوق الزكاة أطلقت مشروع "حقيبتي"، وتأتي هذه المبادرة ضمن مساعي وزارة الأوقاف بجانب المسؤولية المجتمعية بسد حاجة الطلبة الأيتام، حيث تم تأمين الطلبة الأيتام المنتفعين من صندوق الزكاة بحقيبة مدرسة مع كامل القرطاسية.