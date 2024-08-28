أوقاف الكورة توزع 400 حقيبة مدرسية للطلبة الأيتام

وقال مدير أوقاف لواء الكورة خالد بني ياسين إن وزارة الأوقاف من خلال صندوق الزكاة أطلقت مشروع "حقيبتي"، وتأتي هذه المبادرة ضمن مساعي وزارة الأوقاف بجانب المسؤولية المجتمعية بسد حاجة الطلبة الأيتام، حيث تم تأمين الطلبة الأيتام المنتفعين من صندوق الزكاة بحقيبة مدرسة مع كامل القرطاسية.
وأوضح بني ياسين أن مديرية أوقاف لواء الكورة وزعت 400 حقيبة ممن شملهم مشروع حقيبتي في مديرية أوقاف لواء الكورة وبتعزيز التشاركية مع مديرية التربية والتعليم للواء الكورة.
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