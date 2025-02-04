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أوقاف المزار الجنوبي تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
الثلاثاء، 04-02-2025 10:45 م

الوكيل الإخباري-   احتفلت مديرية أوقاف لواء المزار الجنوبي، اليوم الثلاثاء، بذكرى الإسراء والمعراج وأسبوع الوئام الديني.

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وأكد مدير أوقاف اللواء الدكتور أحمد الشمايلة خلال الاحتفال الذي رعاه نائب متصرف لواء المزار الجنوبي الدكتور مفضي الحديثات، أهمية الدروس والعبر المستقاة من معجزة الإسراء والمعراج التي تبث في أبناء الأمة العزم في إخلاصهم للدين الإسلامي الحنيف وحفظ مقدساتهم.


وبين أهمية هذه الاحتفالات في تجسيد الذكرى لمكانة القدس والأقصى الشريف كقبلة أولى للمسلمين، مشيرا إلى الدور الهاشمي في رعاية القدس والمقدسات الإسلامية وتضحيات الجيش العربي في سبيلها.


وأشار إمام وخطيب مسجد شقيرة الشرقي الدكتور سرحان الجعافرة إلى أن ذكرى الإسراء والمعراج جاءت لتثبيت فكرة الوحدة في يقين الأمة وترمز إلى الرباط الوثيق بين المسلمين من حيث الإسراء إلى بيت المقدس من البيت العتيق في مكة المكرمة.

 
gnews

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