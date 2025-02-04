أوقاف المزار الجنوبي تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

الوكيل الإخباري- احتفلت مديرية أوقاف لواء المزار الجنوبي، اليوم الثلاثاء، بذكرى الإسراء والمعراج وأسبوع الوئام الديني.

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وأكد مدير أوقاف اللواء الدكتور أحمد الشمايلة خلال الاحتفال الذي رعاه نائب متصرف لواء المزار الجنوبي الدكتور مفضي الحديثات، أهمية الدروس والعبر المستقاة من معجزة الإسراء والمعراج التي تبث في أبناء الأمة العزم في إخلاصهم للدين الإسلامي الحنيف وحفظ مقدساتهم.



وبين أهمية هذه الاحتفالات في تجسيد الذكرى لمكانة القدس والأقصى الشريف كقبلة أولى للمسلمين، مشيرا إلى الدور الهاشمي في رعاية القدس والمقدسات الإسلامية وتضحيات الجيش العربي في سبيلها.