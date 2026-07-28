أوقاف المفرق تبدأ المرحلة الثالثة من ربط الأذان الموحد

وقال مدير المديرية الدكتور سعود المشاقبة ان المرحلة الثالثة من مشروع ربط الأذان الموحد، ستشمل منطقة قضاء منشية بني حسن ولواء قصبة المفرق والمساجد التابعة لها وجميع مناطق لواء القصبة، مشيرا الى أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية الوزارة الرامية إلى تيسير العبادات وتطوير البنية التكنولوجية للمساجد.
وأكد المشاقبة أن الطواقم الفنية بدأت بالفعل بتركيب وتجهيز أنظمة الاستقبال الصوتي الموحد في مساجد منطقة لواء قصبة المفرق بعد الانتهاء من لواء بلعما وقضاء رحاب.
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