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أوقاف المفرق تبدأ المرحلة الثالثة من ربط الأذان الموحد

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جانب من الربط
 
الثلاثاء، 28-07-2026 10:49 م

الوكيل الإخباري - بدأت مديرية أوقاف محافظة المفرق المرحلة الثالثة من ربط الأذان الموحد في منطقة "منشية بني حسن وقصبة المفرق".

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وقال مدير المديرية الدكتور سعود المشاقبة ان المرحلة الثالثة من مشروع ربط الأذان الموحد، ستشمل منطقة قضاء منشية بني حسن ولواء قصبة المفرق والمساجد التابعة لها وجميع مناطق لواء القصبة، مشيرا الى أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية الوزارة الرامية إلى تيسير العبادات وتطوير البنية التكنولوجية للمساجد.


وأكد المشاقبة أن الطواقم الفنية بدأت بالفعل بتركيب وتجهيز أنظمة الاستقبال الصوتي الموحد في مساجد منطقة لواء قصبة المفرق بعد الانتهاء من لواء بلعما وقضاء رحاب.

 
 


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