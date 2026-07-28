أوقاف المفرق تبدأ المرحلة الثالثة من ربط الأذان الموحد

الوكيل الإخباري - بدأت مديرية أوقاف محافظة المفرق المرحلة الثالثة من ربط الأذان الموحد في منطقة "منشية بني حسن وقصبة المفرق".

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وقال مدير المديرية الدكتور سعود المشاقبة ان المرحلة الثالثة من مشروع ربط الأذان الموحد، ستشمل منطقة قضاء منشية بني حسن ولواء قصبة المفرق والمساجد التابعة لها وجميع مناطق لواء القصبة، مشيرا الى أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية الوزارة الرامية إلى تيسير العبادات وتطوير البنية التكنولوجية للمساجد.