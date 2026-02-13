الجمعة 2026-02-13 05:14 م

أوقاف المفرق: تكليف 400 إمام لصلاة التراويح في المحافظة

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 13-02-2026 03:08 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير أوقاف محافظة المفرق الدكتور سعود المشاقبة، إنه جرى تكليف 400 إمام لصلاة التراويح طيلة أيام شهر رمضان المبارك المقبل.

وأضاف المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا العدد سوف يضاف إلى الأئمة الموجودين المكلفين.


وأوضح أنه تم تكليف الأئمة لإعطاء دروس الوعظ والإرشاد خلال الشهر الفضيل، مؤكدا أن مديرية أوقاف المفرق ستطلق مبادرة بعنوان "صيامك غالي علينا" بالتشاركية مع مدراء الدوائر في المحافظة، حيث ستشمل إقامة إفطارات للصائم اليتيم والأسر المعوزة.

 
 


