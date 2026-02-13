أوقاف المفرق: تكليف 400 إمام لصلاة التراويح في المحافظة

الوكيل الإخباري- قال مدير أوقاف محافظة المفرق الدكتور سعود المشاقبة، إنه جرى تكليف 400 إمام لصلاة التراويح طيلة أيام شهر رمضان المبارك المقبل.

اضافة اعلان



وأضاف المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا العدد سوف يضاف إلى الأئمة الموجودين المكلفين.