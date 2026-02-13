أوقاف المفرق: تكليف 400 إمام لصلاة التراويح في المحافظة

وأضاف المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن هذا العدد سوف يضاف إلى الأئمة الموجودين المكلفين.
وأوضح أنه تم تكليف الأئمة لإعطاء دروس الوعظ والإرشاد خلال الشهر الفضيل، مؤكدا أن مديرية أوقاف المفرق ستطلق مبادرة بعنوان "صيامك غالي علينا" بالتشاركية مع مدراء الدوائر في المحافظة، حيث ستشمل إقامة إفطارات للصائم اليتيم والأسر المعوزة.
