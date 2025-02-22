أوقاف جرش تطلق فعاليات أسبوع العناية بالمساجد

وقال مدير الأوقاف الدكتور باسم الزعبي إنه جرى المباشرة بهذا الأسبوع انسجاما مع رؤية الوزارة للعناية بالمساجد وتهيئتها مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مبينا أنه سيتم إجراء أعمال الصيانة والتنظيف والتجهيزات اللازمة بما يتلاءم مع مكانتها الدينية.
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