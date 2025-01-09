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أوقاف عجلون تجري تصفيات المرحلة الثانية من المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن

أوقاف عجلون
أوقاف عجلون
الخميس، 09-01-2025 08:40 م

الوكيل الإخباري-    جرت، اليوم الخميس، في مديرية أوقاف عجلون تصفيات المرحلة الثانية من المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته، تحت إشراف لجنة متخصصة من مديرية التعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

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وأكد مدير أوقاف عجلون الدكتور صفوان القضاة، أهمية المسابقة في تعزيز روح التنافس الإيجابي بين الشباب وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده، مشيرًا إلى أن المسابقة تمثل إحدى أولويات وزارة الأوقاف في دعم الأنشطة القرآنية على مستوى المملكة.


وأشاد بالمستوى العالي للمتسابقين وجهود المراكز القرآنية في تنشئة جيل واعٍ على تعاليم الدين الإسلامي، مثمنا جهود أعضاء لجنة التحكيم والمتسابقين في التحضير للمسابقة، مشيرا إلى أن هذه الفعاليات تسهم بترسيخ القيم الإسلامية النبيلة وتعزز مكانة القرآن الكريم في حياة الأفراد والمجتمع.


وتأتي هذه المسابقة، ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنظمها وزارة الأوقاف؛ بهدف اكتشاف ورعاية المواهب القرآنية، فيما ينتظر أن تُستكمل المراحل النهائية على مستوى المملكة في وقت لاحق.

 
gnews

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