"أوقاف عجلون" تحتفل بأسبوع الوئام بين الأديان

وأشار الهدايات إلى أهمية التلاحم الوطني بين أبناء الشعب الأردني، لافتا إلى أن المملكة تتميز بالعيش المشترك بين جميع شرائح المجتمع والعطاء المتواصل.
من جهته، أكد مدير أوقاف عجلون الدكتور صفوان القضاة، أهمية سماحة الإسلام واحترام التعددية، مستشهدا بسيرة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، في ترسيخ قيم التعايش.
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