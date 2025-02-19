"أوقاف عجلون" تحتفل بأسبوع الوئام بين الأديان

الوكيل الإخباري- احتفلت مديرية أوقاف عجلون اليوم الأربعاء، بأسبوع الوئام بين الأديان في قاعة المركز الثقافي بمديرية الثقافة، تحت رعاية محافظ عجلون نايف الهدايات.

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وأشار الهدايات إلى أهمية التلاحم الوطني بين أبناء الشعب الأردني، لافتا إلى أن المملكة تتميز بالعيش المشترك بين جميع شرائح المجتمع والعطاء المتواصل.