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"أوقاف عجلون" تحتفل بأسبوع الوئام بين الأديان

عجلون
عجلون
الأربعاء، 19-02-2025 03:03 م

الوكيل الإخباري-   احتفلت مديرية أوقاف عجلون اليوم الأربعاء، بأسبوع الوئام بين الأديان في قاعة المركز الثقافي بمديرية الثقافة، تحت رعاية محافظ عجلون نايف الهدايات.

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وأشار الهدايات إلى أهمية التلاحم الوطني بين أبناء الشعب الأردني، لافتا إلى أن المملكة تتميز بالعيش المشترك بين جميع شرائح المجتمع والعطاء المتواصل.


من جهته، أكد مدير أوقاف عجلون الدكتور صفوان القضاة، أهمية سماحة الإسلام واحترام التعددية، مستشهدا بسيرة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، في ترسيخ قيم التعايش.

 
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