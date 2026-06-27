"أوقاف عجلون" تعقد اختبارات لموظفي المساجد

الوكيل الإخباري- عقدت مديرية أوقاف عجلون، السبت، اختبارات مستويات التلاوة الثلاثة واختبار الإجازة لموظفي المساجد في المحافظة، بالتعاون مع لجنة مختصة من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وشملت الاختبارات الجانبين الشفوي والتحريري.

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