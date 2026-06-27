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"أوقاف عجلون" تعقد اختبارات لموظفي المساجد

عجلون : حركة سياحية نشطة تجاوزت 55 ألف زائر
عجلون
 
السبت، 27-06-2026 04:49 م

الوكيل الإخباري-   عقدت مديرية أوقاف عجلون، السبت، اختبارات مستويات التلاوة الثلاثة واختبار الإجازة لموظفي المساجد في المحافظة، بالتعاون مع لجنة مختصة من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وشملت الاختبارات الجانبين الشفوي والتحريري.

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وأكد مدير المديرية، الدكتور صفوان القضاة، أن اختبارات مستويات التلاوة الثلاثة واختبار الإجازة في تلاوة القرآن الكريم تهدف إلى الارتقاء بقدرات العاملين في المساجد على المستويين العلمي والمهاري، وضمان تمكنهم من تلاوة القرآن الكريم وفق أحكام التجويد الصحيحة، بما يسهم في تعزيز رسالتهم الدعوية والارتقاء بالأداء داخل المساجد.

 
 


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