"أوقاف عجلون" تعقد اختبارات لموظفي المساجد

وأكد مدير المديرية، الدكتور صفوان القضاة، أن اختبارات مستويات التلاوة الثلاثة واختبار الإجازة في تلاوة القرآن الكريم تهدف إلى الارتقاء بقدرات العاملين في المساجد على المستويين العلمي والمهاري، وضمان تمكنهم من تلاوة القرآن الكريم وفق أحكام التجويد الصحيحة، بما يسهم في تعزيز رسالتهم الدعوية والارتقاء بالأداء داخل المساجد.
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