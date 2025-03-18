أوقاف عجلون تنظم المجلس العلمي الهاشمي الثاني لشهر رمضان

الوكيل الإخباري- نظّمت مديرية أوقاف محافظة عجلون، المجلس العلمي الهاشمي الثاني لشهر رمضان المبارك بعنوان "الأحاديث التي عليها مدار الإسلام عند المحدث الكبير الإمام أبي داود"، وحديث النبي الكريم "الحلال بيّن والحرام بيّن"، برعاية نائب المحافظ الدكتور هاشم العبداللات.

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وقال مدير الأوقاف الدكتور القضاة، إن الوزارة تولي اهتمام كبير بإقامة المجالس العلمية الهاشمية في شهر رمضان لما تحمله من عناوين ومواضيع دينية مهمة تثقيفية توعوية للمواطنين.