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أوقاف عجلون تنظم المجلس العلمي الهاشمي الثاني لشهر رمضان

وزارة الأوقاف
وزارة الاوقاف
 
الثلاثاء، 18-03-2025 04:39 م

الوكيل الإخباري-   نظّمت مديرية أوقاف محافظة عجلون، المجلس العلمي الهاشمي الثاني لشهر رمضان المبارك بعنوان "الأحاديث التي عليها مدار الإسلام عند المحدث الكبير الإمام أبي داود"، وحديث النبي الكريم "الحلال بيّن والحرام بيّن"، برعاية نائب المحافظ الدكتور هاشم العبداللات.

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وقال مدير الأوقاف الدكتور القضاة، إن الوزارة تولي اهتمام كبير بإقامة المجالس العلمية الهاشمية في شهر رمضان لما تحمله من عناوين ومواضيع دينية مهمة تثقيفية توعوية للمواطنين.


وقدّم مفتي محافظة عجلون الدكتور محمد بني طه شرحا حول مفهوم الحلال والحرام من الناحية الفقهية والروحية، مستعرضا حياة راوي الحديث الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله عنه، والمسائل المشتبهة يُرجع فيها إلى العلماء لبيان حكمها الشرعي.

 
 
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