أوقاف عجلون تنظم المجلس العلمي الهاشمي الثاني لشهر رمضان

وقال مدير الأوقاف الدكتور القضاة، إن الوزارة تولي اهتمام كبير بإقامة المجالس العلمية الهاشمية في شهر رمضان لما تحمله من عناوين ومواضيع دينية مهمة تثقيفية توعوية للمواطنين.
وقدّم مفتي محافظة عجلون الدكتور محمد بني طه شرحا حول مفهوم الحلال والحرام من الناحية الفقهية والروحية، مستعرضا حياة راوي الحديث الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله عنه، والمسائل المشتبهة يُرجع فيها إلى العلماء لبيان حكمها الشرعي.
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