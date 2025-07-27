أوقاف عجلون تنظم ندوة توعوية عن المخدرات

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية أوقاف محافظة عجلون اليوم الأحد، في قاعة المركز الثقافي بمديرية الثقافة، ندوة حوارية شبابية تحت شعار"يدا بيد من المخدرات نحمي أجيال الغد"، ضمن فعاليات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم.

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وقال نائب المحافظ محمد العبادي، الذي رعى فعاليات افتتاح الندوة مندوبا عن المحافظ نايف الهدايات، إن هناك جهود تشاركية من قبل جميع الجهات في المحافظة لنشر الوعي لمواجهة التحديات المجتمعية، أبرزها آفة المخدرات.