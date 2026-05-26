الثلاثاء 2026-05-26 10:57 م

أوقاف لواء الكورة تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى

الثلاثاء، 26-05-2026 10:39 م

الوكيل الإخباري-    أنهت مديرية أوقاف لواء الكورة استعداداتها وتجهيزاتها اللازمة في مختلف مساجد اللواء، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بما يضمن توفير الأجواء الإيمانية المناسبة للمصلين وتمكينهم من أداء الشعائر بكل يسر وطمأنينة.

وقال مدير الأوقاف، عبد السلام نصير، إن المديرية استكملت أعمال النظافة والتعقيم والصيانة العامة للمساجد والمصليات، إلى جانب التأكد من جاهزية أنظمة الصوت والإنارة وتجهيز الساحات والمرافق التابعة للمساجد، بما يحقق الراحة والسلامة للمواطنين خلال أداء صلاة العيد.

 
 


