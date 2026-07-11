أوقاف لواء الكورة: جولات تفتيشية لمتابعة سير العمل في مراكز تحفيظ القرآن

12:30 ص

الوكيل الإخباري- قال مدير مديرية أوقاف لواء الكورة، عبد السلام نصير، إن مدير أوقاف لواء الكورة تواصل متابعة المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم عبر فرق تفتيشية ميدانية. اضافة اعلان





وأضاف نصير ، اليوم الجمعة، أن فرق الميدانية تعمل على الوقوف على سير العمل، والتأكد من انتظام البرامج التعليمية والتربوية، وتقديم التوجيهات اللازمة للمشرفين بما يسهم في الارتقاء بأداء المراكز وتحقيق رسالتها.



وبين نصير، أن عدد الطلاب والطالبات المشاركين في الدورات الصيفية بمراكز تحفيظ القرآن الكريم وعلومه التابعة للمديرية بلغ نحو 3 آلاف طالب وطالبة، منهم نحو 2100 طالب و900 طالبة.



وأوضح نصير، أن المديرية جهزت 104 مراكز صيفية لتحفيظ القرآن الكريم، توزعت بين 54 مركزًا للذكور و50 مركزًا للإناث في مختلف المناطق التابعة للمديرية.



وأشار إلى أن مديرية أوقاف لواء الكورة تواصل تنفيذ الأنشطة الهادفة في المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم ضمن شعار "بيئة انقى، مجتمع أرقى" وتنفيذ برامجها وأنشطتها المتنوعة ضمن المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم، التي تقام في عدد من مساجد اللواء، بإشراف نخبة من المشرفين والمعلمين من ذوي الكفاءة والخبرة، في إطار حرص وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على تنشئة جيل قرآني معتز بدينه ووطنه.



وبين نصير، أن الأنشطة تتضمن العديد من البرامج التربوية والتعليمية الهادفة، أبرزها حلقات تحفيظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده، وتعليم الآداب والأخلاق الإسلامية، والمسابقات الثقافية والقرآنية، والألعاب والأنشطة الترفيهية الهادفة، إلى جانب برامج تنمي روح التعاون والانتماء والعمل الجماعي لدى الطلبة.



وأكد نصير، أن المراكز الصيفية لا تقتصر على تعليم القرآن الكريم فحسب، بل تسعى إلى بناء شخصية متوازنة تجمع بين القيم الإسلامية الأصيلة، وحب الوطن، واحترام الآخرين، وتنمية المهارات والسلوكيات الإيجابية لدى المشاركين، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها المشرفون والمعلمون لإنجاح هذه المراكز وتحقيق رسالتها التربوية.









