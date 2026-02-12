أوقاف مادبا تنظم احتفالية بمناسبة أسبوع الوئام الديني

01:11 م

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية أوقاف محافظة مادبا احتفالية بمناسبة أسبوع الوئام الديني، بحضور واسع من مختلف الأطياف في المحافظة.





وقال مدير أوقاف المحافظة الدكتور عيسى البواريد، خلال الاحتفالية التي رعاها مندوب المحافظ المساعد عبدالله كريشان، إن المحافظة تتميز بحالة مثالية من الوئام الديني، وأصبحت مضرباً للمثل كمدينة للوئام، مؤكداً أن الوئام مشروع أطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني، واعتمدته الأمم المتحدة أسبوعاً في كل عام، رسالةً للعالم أن البشرية خُلقت لكي تتعاون وتعيش بسلام.



من جانبه، قال العين محمد الأزايدة إن الأردن تجاوز مرحلة الاحتفاء بالوئام، باعتبار أن حالة الانسجام راسخة ومتجذرة في الحياة العامة، مؤكداً أن مثل هذه اللقاءات تركز على ترسيخ مفهوم يُجسّد سلوكاً وممارسةً يومية.



وشدد على أن الأردنيين يشكلون مجتمعاً واحداً متماسكاً يقف موحداً خلف القيادة الهاشمية، مبيناً أهمية تبني الأهداف العليا للدولة التي تقدم دروساً في الوئام والعيش المشترك.



بدوره، قال النائب عيسى نصار كرداشة: "نلتقي اليوم في مناسبة وقيمة تشكل جوهر رسالة السماء عميقة الدلالات"، موضحاً أن جميع الأديان أكدت أن الإنسان وكرامته هما الغاية.



وأضاف إن الدور الأردني، بقيادة جلالة الملك، جسّد معاني الوئام والعيش المشترك من خلال مبادرات رائدة، في مقدمتها رسالة عمّان، ومبادرة "كلمة سواء"، وأسبوع الوئام بين الأديان الذي أقرته الأمم المتحدة.



وأشار إلى أن الأردن قدم أنموذجاً في ترسيخ الفهم الوسطي المستنير للدين في مواجهة أفكار التطرف والإرهاب، مؤكداً أن ذلك يشكل امتداداً لإرث هاشمي عريق يقوم على أن الدين عامل جمع ووحدة لا أداة فرقة وانقسام.



من جهته، قال مفتي مادبا يوسف أبو حسين إن الإنسان مُكرَّم بأصله وفطرته بصرف النظر عن دينه أو عرقه أو جنسه، مؤكداً أن الإسلام يؤسس لعلاقة إنسانية تقوم على المحبة والاحترام والعيش المشترك، بما يعزز قيم التآخي والتعاون بين أبناء المجتمع الواحد.



من ناحيته، أوضح الأب طارق أبو حنا، راعي كنيسة اللاتين في مادبا، أن الأخوة الإنسانية والوئام بين الأديان ليسا أمراً بعيد المنال أو مستحيلاً، بل يشكلان حضوراً حياً ومسيرة إيمانية متواصلة.



وأضاف إن المطلوب أن نكون ممارسين حقيقيين للوئام في سلوكنا اليومي، فلا يجوز أن ندعو إلى إشاعة المحبة والوئام في نفوس الآخرين فيما نفتقر إليهما في واقعنا.





