الثلاثاء 2025-07-22 01:17 م
 

أوقاف مادبا تنظم ندوة عن آفة المخدرات

جانب من الندوة
جانب من الندوة
 
الثلاثاء، 22-07-2025 12:01 م

الوكيل الإخباري-   نظمت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات، ندوة حوارية في مادبا تحت شعار "يداً بيد نحمي أجيال الغد من المخدرات".

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وتأتي الندوة ضمن فعاليات المراكز الصيفية، وبمشاركة فاعلة من أبناء المجتمع المحلي في مادبا.
وقال مدير أوقاف مادبا الدكتور عيسى البواريد إن تنظيم الندوة جاء إيمانا من الوزارة بأهمية دور هذا المنبر وتأثيره في المتلقين للحد من هذه الآفة الخطيرة، إضافة إلى استغلال المراكز الصيفية لتوعية الجيل الجديد بخطورة المخدرات.


وقدّم المحاضرة احد ضباط إدارة مكافحة المخدرات المتخصصين وتناول واقع مشكلة المخدرات وأساليب الوقاية منها، بالإضافة إلى استعراض أبرز جهود الإدارة في مكافحتها، والتعريف بمخاطرها على الفرد والمجتمع.


كما تضمنت الندوة عرضا لمقتنيات المعرض المتنقل التابع لإدارة مكافحة المخدرات، والذي يهدف إلى نشر الوعي من خلال تقديم نماذج حقيقية للمخدرات وأدوات التعاطي، لتمكين الحضور من التعرف عليها عن قرب.


وأقيمت الندوة برعاية مدير أوقاف محافظة مأدبا الدكتور عيسى البواريد وبحضور مساعد محافظ مأدبا راكان العدوان والعقيد المتقاعد فواز المساعيد وعدد من الشخصيات والمهتمين بالشأن التوعوي والاجتماعي.

 
 
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