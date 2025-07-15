"أوقاف معان" تعزز الوعي بمخاطر المخدرات لدى الأجيال

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية أوقاف محافظة معان، اليوم الثلاثاء، حوارية توعوية حول مخاطر المخدرات، بالتعاون مع جامعة الحسين بن طلال، وإدارة مكافحة المخدرات بمديرية الأمن العام.

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وتأتي الحوارية ضمن أنشطة وفعاليات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم، التي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، تحت شعار: "يداً بيد... من المخدرات.. نحمي أجيال الغد".



وأكد مساعد الأمين العام لشؤون المديريات مدير التعليم الشرعي في وزارة الأوقاف الدكتور حاتم السحيمات، بحضور رئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور عاطف الخرابشة، أهمية توعية النشء بمخاطر المخدرات وأثرها الضار على الأبناء، مشددا على الدور التكاملي والمهم بين مؤسسات الدولة في حماية المجتمع.



وبين السحيمات أن هذه الندوات تشكّل مظلة توعوية تزرع في نفوس الأطفال والشباب القيم الإيمانية، وتحصنهم من الانزلاق نحو المخدرات، التي تُعد خطرا جسيما يهدد الوطن والمجتمع.



من جهته، تحدث رئيس قسم مواجهة التطرف وعواقبه في وزارة الأوقاف الدكتور سلطان القرالة، أن الوقاية الفكرية تمثل ركيزة أساسية في مواجهة آفة المخدرات، وأن الانحراف السلوكي الناتج عن التعاطي قد يشكل مدخلا للتطرف والانحراف العقائدي، ما يستدعي تكاتف الجهود من الجميع.



بدوره، أوضح مدير أوقاف معان باسم الخشمان، أن الندوة تهدف إلى توعية طلبة المراكز الصيفية بأضرار المخدرات، بما ينسجم مع شعار المراكز لهذا العام، مشيرا إلى أن المديرية تبذل جهودا متواصلة في هذا المجال من خلال برامجها ومحاضراتها التوعوية الهادفة.



وقدم الرائد رامي العجارمة من إدارة مكافحة المخدرات، شرحا حول خطورة آفة المخدرات وسبل الوقاية منها، مبينا أن هذه الآفة تهدد أمن المجتمع واستقراره، وتشكل خطرا مباشرا على الأفراد، كما استعرض دور الإدارة في نشر الوعي والتثقيف للحد من انتشارها وتحقيق الأمن المجتمعي.