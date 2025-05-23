أولى قوافل الحجاج الأردنيين تغادر اليوم إلى الديار المقدسة

الوكيل الإخباري- تنطلق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة اليوم الجمعة، وفقا لخطة متكاملة وضعتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية؛ لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج منذ مغادرتهم أرض المملكة وحتى عودتهم.



ويرعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، السبت، حفل تفويج قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة من مدينة حجاج الجيزة جنوبي العاصمة عمّان.



ودأبت وزارة الأوقاف سنويا على إقامة حفل تكريمي لوداع حجاج بيت الله الحرام لما لهذه المناسبة من أهمية ومكانة عظيمة في الدين الإسلامي، وفي إطار حرص الوزارة على تقديم الرعاية الشاملة والإرشاد للحجاج، منذ لحظة مغادرتهم أرض الوطن وحتى عودتهم سالمين.

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