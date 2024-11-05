أول اجراء من مجموعة الفطيم في الأردن بعد إغلاق كارفور

وقالت في بيان حصلت "رويترز" على نسخة منه: "يسعدنا دعوتكم لمشاركتنا تدشين "هايبر ماكس"، علامتنا التجارية للمواد الغذائية في قطاع التجزئة الجديد تمامًا في الأردن والمملوكة بالكامل لماجد الفطيم".
وأضافت أن الافتتاح سيكون اليوم الثلاثاء في "سيتي مول" في العاصمة عمان.
وبينت المجموعة أن السلسلة الجديدة ستوفر عبر متاجرها البالغ عددها 34 متجرًا في مختلف أنحاء الأردن المواد الغذائية محلية المصدر ومستلزمات المنزل التي تلبي مختلف احتياجات العملاء.
وبدأت سلسلة "هايبر ماكس" منذ قليل بإرسال رسائل للأردنيين بعروض محلية الصنع، كما ذكرت في نص الرسالة التي وصلت المواطنين.
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