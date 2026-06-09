أول تعليق من الحنيطي بعد ترؤسه مؤقتة الفيصلي

وعاهد الحنيطي في إدراج له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "x"، بذل المؤقتة كل ما في وسعها لإعادة الزعيم إلى المكانة التي يستحقها، من خلال العمل المؤسسي، وإعادة الهيكلة الإدارية، وتعزيز الاستقرار المالي، وترسيخ أسس النجاح المستدام، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية الحكيمة في دعم الرياضة الأردنية، تحت ظل القيادة الهاشمية المظفرة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني حفظهما الله.
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