"أول رئيس دولة عربية".. الملك يلتقي بترامب اليوم الثلاثاء

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الوكيل الإخباري من المقرر ان يلتقي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بالرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء في اطار زيارة جلالتة للولايات المتحدة التي بدأت منذ الأحد . اضافة اعلان





وكان قد اجتمع جلالة الملك عبدالله الثاني في مدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس، مساء الاثنين، برؤساء تنفيذيين لشركات ورؤساء جامعات ومؤسسات تعليم عال أمريكية، لبحث سبل بناء وتطوير شراكات مع الأردن.



وبلغت قيمة صادرات البضائع من الأردن لولاية ماساتشوستس نحو 3ر15 مليون دولار عام 2023، بينما بلغت قيمة مستوردات المملكة من الولاية نحو 3ر7 مليون دولار.



وأكد جلالته خلال الاجتماع، الذي نظمته حاكمة ولاية ماساتشوستس مورا هيلي، أهمية توسيع التعاون بين الأردن والولايات المتحدة، والبناء على الشراكة الاستراتيجية بينهما.



وتحدث جلالة الملك عن المزايا الاستثمارية في المملكة، مبينا أن أمن الأردن واستقراره جعله مقصدا للعديد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات.



واستعرض جلالته جهود الأردن لتحقيق النمو الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، من خلال رؤية التحديث الاقتصادي والتحديث الإداري، بما يعزز دور الأردن كمركز إقليمي للخدمات والريادة

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وأكد جلالة الملك أن اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن بالأسواق الأمريكية والأوروبية، والبنية التحتية الداعمة للتكنولوجيا والابتكار، والقوى البشرية المؤهلة هي عوامل تعزز من بيئة الاستثمارات وتأسيس الشركات الناشئة.



بدورها، أعربت هيلي عن تطلع ولاية ماساتشوستس لفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع الأردن.