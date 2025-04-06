أول رد من الأردن على رفع التعرفة الجمركية الأمريكية

وقال القضاة إن الوزارة بدأت العمل مع القطاعات الاقتصادية المعنية لإيجاد حلول لأي تحديات والحفاظ على تنافسية الصادرات الأردنية.
وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ساعدت على زيادة الصادرات ونتطلع لرفع حجم التبادل التجاري.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يشارك بقمة ثلاثية في مصر غدا مع الرئيسين المصري والفرنسي لبحث التطورات في غزة
-
اغلاقات وتحويل طرق في البحر الميت الجمعة
-
مواطن يتعرض للدهس من الباص السريع - صور
-
إنجاز 2.9 مليون معاملة عبر مراكز الخدمات الحكومية الشاملة حتى آذار الماضي
-
التربية تعلن تمديد فترة التسجيل لامتحان التوجيهي
-
اعلان عن فصل التيار الكهربائي عن مناطق شمال المملكة
-
ما حكم الجمع بين قضاء رمضان وصيام الستة من شوال؟.. الإفتاء تجيب
-
حادث سير يتسبب بكثافة مرورية عند "الألبا هاوس" باتجاه صويلح