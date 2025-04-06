أول رد من الأردن على رفع التعرفة الجمركية الأمريكية

الوكيل الإخباري- أكد وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، الأحد، أن سياسة التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة عالمية وليست مرتبطة بالأردن.

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وقال القضاة إن الوزارة بدأت العمل مع القطاعات الاقتصادية المعنية لإيجاد حلول لأي تحديات والحفاظ على تنافسية الصادرات الأردنية.