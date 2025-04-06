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أول رد من الأردن على رفع التعرفة الجمركية الأمريكية

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أرشيفية
 
الأحد، 06-04-2025 11:23 ص

الوكيل الإخباري- أكد وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، الأحد، أن سياسة التعريفات الجمركية الأميركية الجديدة عالمية وليست مرتبطة بالأردن.

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وقال القضاة إن الوزارة بدأت العمل مع القطاعات الاقتصادية المعنية لإيجاد حلول لأي تحديات والحفاظ على تنافسية الصادرات الأردنية.


وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ساعدت على زيادة الصادرات ونتطلع لرفع حجم التبادل التجاري.

 
gnews

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